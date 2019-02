Alfonso Rueda arroupa a Jorge Canda, que aspira a repetir como alcalde do PP na Lama

María Ramallo Vázquez © Mónica Patxot Presentación de Jorge Canda como candidato do PP á Alcaldía da Lama © PP Provincial de Pontevedra

Jorge Canda, actual alcalde da Lama presentouse este sábado oficialmente como candidato do PP á reelección nas próximas eleccións municipais do 26 de maio nunha comida ante preto de 300 veciños do municipio na que contou co apoio do presidente provincial do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda.

Rueda destacou o gran traballo feito por Jorge Canda en toda a súa etapa como alcalde e definiu ao candidato á reelección como "un referente" do partido nesta provincia.

Entre outras cualidades, destacou a súa capacidade de xestión eficaz e a proximidade cos veciños do municipio, así como a súa ilusión e as súas ganas de seguir sendo o alcalde da Lama.

Pola súa banda, Jorge Canda puxo en valor ás obras feitas durante os últimos catro anos, entre ás que citou a estrada de acceso a Seixido, moi demandada polos veciños, os parques infantís ou a mellora do saneamento.

PP DE MARÍN

Por outra banda, desde o Partido Popular de Marín realizaron este sábado un primeiro balance do traballo intenso xa realizado para a campaña electoral. A presidenta 'popular' e actual alcaldesa, María Ramallo, e o seu equipo están a terminar os últimos flocos da súa candidatura e do traballo que realizarán tanto para as municipais de maio como para os comicios xerais de abril.

Despois da época de entroido darán a coñecer a candidatura completa e o programa electoral. Para iso, xa celebraron reunións de traballo e recolleron as necesidades e obxectivos que de primeira man lle foron transmitindo distintos colectivos cos que "de maneira constante e ininterrompida" foi reuníndose.

Así, reuníronse con clubs e entidades deportivas, con colectivos de Anpas, colectivos e asociacións de mulleres e entidades de tipo cultural do centro urbano e das parroquias, así como con comunidades de montes e distintas administracións .