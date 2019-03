A mostra fotográfica 'Vento nas velas', de Xurxo Lobato, inicia en Combarro a súa xira

Exposición 'Vento nas velas' en Combarro © Deputación de Pontevedra

A praza da Chousa en Combarro (Poio) acolle a partir deste sábado 23 as estruturas de forma cúbica que se inclúen na exposición fotográfica 'Vento nas velas'. Nestas mostra recóllese o traballo fotográfico de Xurxo Lobato sobre a cultura marítima.

A partir de Combaro, esta iniciativa percorrerá cinco municipios máis da provincia entre os meses de marzo e de agosto. En Combarro permanecerá ata o 12 de abril para despois continuar por Bueu, A Illa de Arousa, Baiona e A Guarda.

A cultura mariñeira e o patrimonio relacionado co mar é o obxecto desta proposta que se realiza ao aire libre e que conta cun carácter didáctico. A exposición, organizada pola Deputación de Pontevedra, nace da publicación en 2017 no libro 'Vento nas velas', do fotógrafo coruñés Xurxo Lobato.

Esta actividade acompáñase dun espectáculo musical que se celebrará o 6 de abril ás 19.30 horas na praza da Chousa. Participarán o Orfeón do Berbés, Xurxo Souto e máis artistas.