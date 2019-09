Comezan as restricións de estacionamento con motivo da Feira Franca

Restriccións de tráfico pola Feira Franca © PontevedraViva

A fin de semana celebrarase en Pontevedra a Feira Franca que se ben se circunscribe ao centro histórico, xera un importante tránsito de persoas e vehículos que afectará a toda á cidade, especialmente ás entradas e saídas. O evento leva aparellado o peche das rúas da zona monumental da cidade e a contorna da praza de touros.

O Concello de Pontevedra organizou un dispositivo especial de tráfico co fin de minimizar os inconvenientes que carrexa esta festa. Nel participarán membros da Policía Local, Protección Civil, Bombeiros e voluntarios que axudarán a que o espazo público estea nas mellores condicións de uso para a cidadanía.

Ante a hipótese dunha presenza masiva de persoas e vehículos, o Concello de Pontevedra solicita a colaboración cidadá á vez que fai un chamamento á utilización dos aparcadoiros disuasorios (Mollabao, Pavillón de Deportes e explanada do Recinto Feiral) e por suposto, solicita especialmente á veciñanza de Pontevedra que reduza o uso do vehículo particular ao "mínimo imprescindible".

O operativo de tráfico leva unha serie de medidas como a restrición de aparcadoiros en determinadas rúas e cortes de tráfico, polo que se solicita o "máximo respecto" á sinalización provisional nos espazos afectados.

PREVISIÓNS DE MONTAXE E DESMONTE DE INSTALACIÓNS

A montaxe nas prazas e rúas da zona monumental, poderase realizar o venres día 1 setembro desde as 15 ata as 19 horas e o sábado día 2 de setembro desde as 6 ata as 10 horas.

RESTRICCIÓNS CIRCULATORIAS

1. Vías pechadas ao tráfico

Prohíbese a circulación de vehículos nas rúas da zona monumental a partir do sábado día 2 ás 10 horas. Tamén en cálelas Arcebispo Malvar, Pardo Bazán, Alameda desvío por Echegaray, Galera, Benito Corbal (tramo peonil), Peregrina, (tramo peonil) e Michelena.

Desde as 14 horas do día 2 de setembro pecharase a circulación de vehículos nas rúas da contorna da Praza de Touros, con motivo da celebración dun espectáculo medieval no interior da mesma. O peche afectará as rúas Víctor Said Arnesto, Nostramo Lourido, Pedro Mariño de Lobeira, Celestino Poza Pastrana e rúa Canaval.

2. Puntos de corte

No traslado do viño realizarase un corte puntual na intersección das rúas Santa Clara con Cobián Roffignac e na intersección das rúas Santa Clara con Perfecto Feijóo.

ESTACIONAMENTOS

1. Zonas prohibidas

Dende as 22 horas do venres día 6 de setembro, prohíbese estacionar na rúa Santa Clara no tramo entre o Convento ata a rúa Cobian Roffignac, co gallo do transporte do viño.

no tramo entre o Convento ata a rúa Cobian Roffignac, co gallo do transporte do viño. Entorno da Praza de Touros , prohíbese estacionar dende o venres día 6 de setembro ás 07 horas na rúa Nostramo Lourido, e Víctor Saez Armesto, rúa Canaval, e o perímetro da Praza de Touros a partir das 08 horas do sábado día 7 de setembro.

, prohíbese estacionar dende o venres día 6 de setembro ás 07 horas na rúa Nostramo Lourido, e Víctor Saez Armesto, rúa Canaval, e o perímetro da Praza de Touros a partir das 08 horas do sábado día 7 de setembro. A partir das 22:00 horas do venres: Maestranza e Paseo Cervantes (reservado motos)

(reservado motos) Rúa Aduana dende as 09 horas do mércores 4 de agosto.

dende as 09 horas do mércores 4 de agosto. Dende as 22:00 horas do venres 6 de setembro: Avenida Bos Aires (reserva parada de taxis) dende Alfredo García Hermida ata rotonda da Ponte Santiago

PLAN DE SEGURIDADE

O plan de seguridade estará activo desde as 11 horas do sábado ata as 03:00 horas do domingo 3 de setembro.

A partir das 12 horas, un equipo conxunto de Policía Local e Bombeiros inspeccionará os postos co fin de que se adopten as normas establecidas pola organización (grellas só carbón, extintores preto das grellas, instalar só os autorizados, ocupación do espazo autorizado especialmente nas vías de penetración e evacuación).

PUNTOS DE EMERXENCIA

Durante a celebración da Feira Franca permanecerán os seguintes puntos de emerxencia:

Posto avanzado médico no Teatro Principal

no Teatro Principal Tres ambulancias en Valentín García Escudeiro, Bastida/Michelena e Alameda.

en Valentín García Escudeiro, Bastida/Michelena e Alameda. Protección Civil na Praza Ourense.

na Praza Ourense. Bombeiros na Praza de España e Valentín García Escudeiro.

na Praza de España e Valentín García Escudeiro. En distintos lugares do recinto onde se celebra a Feira Franca e estratexicamente colocados haberá unhas baterías de extintores.

VIAS DE PENETRACIÓN E EVACUACIÓN

Co fin de garantir ao máximo as prestacións dos servizos de urxencia estableceranse como vías principais de evacuación e penetracións as seguintes rúas: Real, Sarmiento, Isabel II, Curros Enriquez, Fernández Villaverde e Michelena.