O Dr. Diego Murillo, condecorado coa Insignia de Ouro do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba

O presidente de Honra de A.M.A., presidente de A.M.A. Vida e Fundación A.M.A., o doutor Diego Murillo, foi condecorado polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, que o pasado sábado entregou as súas Insignias de Ouro, con motivo da festividade da Inmaculada Concepción, que terá lugar o próximo 8 de decembro.

Presidido por Rafael Casaño de Cuevas, presidente do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, o acto contou coa asistencia do presidente de A.M.A., Luis Campos; a ex presidenta da Federación Internacional Farmacéutica, Carmen Peña, o Doutor Bartolomé Beltrán e máis dun centenar de asistentes, entre autoridades e colexiados.

Os farmacéuticos colexiados que cesaron este ano no exercicio profesional foron tamén distinguidos, xunto á Comandancia da Garda Civil de Córdoba e o doutor en Filoloxía Eulalio Fernández.

Na súa intervención, o Dr. Murillo mostrou, en primeiro lugar, o seu agradecemento pola distinción que recibe "con gran satisfacción e orgullo" e recoñeceu os "importantes logros" que o presidente do Colexio está a conseguir "na complexa tarefa de promocionar os intereses" dos seus colexiados, "para tentar facilitar un avance profesional e proporcionar ao cidadán un servizo de máxima calidade".

Fronte aos problemas económicos que padece o colectivo de farmacéuticos, o presidente de Honra de A.M.A. asegurou que "pronto conseguiredes superar esta situación de crise, logrando equilibrar os intereses de todos os farmacéuticos á vez que lles saberedes dar un servizo de calidade ao cidadán" porque, continuou, "os boticarios sodes o primeiro elo da cadea do sistema sanitario".

Murillo dedicou parte do seu discurso para facer unha breve historia de A.M.A., "unha entidade constituída por uns alicerces básicos, a solidariedade, a axuda e a confianza", que está dirixida por profesionais sanitarios e é a única en España especializada neste sector.