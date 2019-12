Intenta roubar nunha tenda da rúa Peregrina metendo a roupa na caixa dunha impresora

Unha caixa de cartón, papel de aluminio e unha bolsa de supermercado. Esas foron as ferramentas de fabricación caseira que utilizou unha muller para tentar roubar nunha tenda de roupa da rúa Peregrina. O golpe a punto estivo de saírlle ben.

A ladroa foi sorprendida pola encargada da tenda, que saíu correndo tras ela ata que a interceptou na rúa Castelao. A muller escorregou e caéronselle as pezas de roupa que se levara da tenda.

A roupa estaba metida no interior dunha caixa de cartón que ía dentro dunha bolsa do supermercado.

Segundo informou a Policía Nacional, a caixa de cartón era dunha impresora e estaba habilitada para eludir os dispositivos electrónicos de seguridade cos que as tendas dotan á súa mercadoría e que estes non piten ao saír do establecemento.

Os axentes, ao chegar ao lugar onde foi interceptada a ladroa, comprobaron que portaba varias pezas da tenda, dous abrigos e unha cazadora valoradas en 150 euros.