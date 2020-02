Cuntis premia a traxectoria da hostaleira Merchi 'A do Traspaso' dedicándolle a gala do Chapante

A gala do Chapante, a cita que precede á celebración da Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, servirá para recoñecer a traxectoria de Merchi Aboy, que rexenta o Traspaso, un histórico local da vila termal coñecido polas súas tapas e comidas.

O evento está previsto para as 21 horas deste venres no Centro Patelas. As razóns polas que o goberno local decidiu dedicarlle a xornada a esta hostaleira débense a que desde moi nova destacou pola súa capacidade de traballo e a súa traxectoria nos restaurantes da vila, pero foi no Traspaso no que alcanzou a popularidade. Sobre todo a súa cociña, da que ninguén sabe se decantarse pola zorza, as luras, a tortilla ou o xamón asado porque, din, "todo está buenísimo".

"Merchi é un alicerce da vila termal que co seu xenio pero sobre todo co seu gran corazón fai que ou seu local sexa un deses lugares que debes visitar se ves a Cuntis”, declarou o alcalde Manuel Campos para xustificar este recoñecemento.

A gala será redondeada cunha actuación do grupo Chumpá Teatro.