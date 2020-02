Emotiva comida pola xubilación do comandante da Garda Civil José Manuel Corral

A Finca Batacos de Salcedo acolleu este xoves a comida organizada desde a Comandancia da Garda Civil de Pontevedra con motivo da xubilación do comandante José Manuel Corral Peón, que o vindeiro luns 2 de marzo deixará de exercer tras 46 anos no Corpo.

A comida, á que acudiron ao redor de 60 persoas, estivo cargada de momentos emotivos, pois acudiron, para acompañar ao comandante Corral, gardas civís en activo de distintas unidades da Comandancia, axentes xa xubilados e mesmo algún que foi compañeiro seu de promoción.

Ademais, acompañárono gardas doutros acuartelamentos da provincia e compañeiros cos que traballou de xeito conxunto durante o últimos catro anos nos que foi coordinador provincial do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas.

Tampouco faltou un axentes xubilado da Policía Local de Redondela co que coincidiu no seu primeiro destino como garda no cuartel desta localidade; o ex xefe da Policía Autonómica en Pontevedra, José Manuel López Sánchez; e profesionais dos medios de comunicación cos que colaborou durante os seus anos á fronte da Oficina Periférica de Comunicación, destino no que estivo máis de 20 anos, boa parte deles como responsable.