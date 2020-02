Deteñen un mozo que conducía sen carné e levaba no coche 92 gramos de haxix e un machete para partilo

A Policía Nacional da Comisaría de Marín detivo na tarde do pasado martes a un mozo de 25 anos como presunto autor dun delito de tráfico de substancias estupefacientes tras localizalo en actitude sospeitosa no seu coche. Ademais de carecer de permiso de conducir, tamén levaba no vehículo unha pequena cantidade de haxix.

Segundo a información facilitada pola Policía Nacional, a detención realizárona policías que estaban a realizar tarefas de prevención en execución do Plan Operativo de Resposta Policial ao Tráfico Comerciante polo miúdo e Consumo de Drogas en Zonas, Lugares e Locais de Lecer. Os axentes observaron un vehículo que, ao detectar a presenza policial, actuou de maneira sospeitosa.

Os axentes déronlle o alto ao vehículo e achegáronse para identificar o condutor. Nese momento, percibiron un forte cheiro a cannabis.

Tras identificalo, realizaron unha inspección ocular no interior do vehículo e localizaron 92 gramos de haxix, boa parte repartidos en pequenas cantidades dispostas para a súa venda. Tamén levaba un machete para o seu torado, pequenas bolsas, e unha pequena cantidade de diñeiro en efectivo.

Os axentes comprobaron que o detido carecía de carné de conducir polo que solicitaron colaboración á Policía Local de Marín, que instruíu dilixencias ao detido por conducir co permiso retirado e baixo a influencia de substancias estupefacientes.