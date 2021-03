A Lama mellora os accesos ao núcleo rural de Taboadelo

A Lama mellora os accesos á aldea de Taboadelo © Concello de A Lama

Os traballos de renovación do pavimento na localidade de Taboadelo, na parroquia de Barcia do Seixo na Lama, recibiron este mércores a visita do alcalde do municipio, Jorge Canda, e os concelleiros David Carrera e Domingos Ramos.

A obra, executada con cargo ao superávit dos orzamentos municipais, supuxo en reto ao ter que empregar maquinaria diferente para facer fronte á estreiteza dalgúns tramos da vía.

O obxectivo do goberno local era o de dar resposta ás demandas dos veciños deste núcleo rural, que solicitaban unha actuación integral para resolver os problemas ocasionados polo desgaste do pavimento como consecuencia do paso de vehículos e as inclemencias do tempo.

A intervención serviu tamén para mellorar o sistema de drenaxe nalgúns lugares e canalizar as augas da choiva.

"Actuacións destas características son necesarias acometer periódicamente para manter en perfecto estado os accesos aos núcleos rurais e ás propias vivendas. A Lama ten máis de 90 núcleos rurais e non podemos atender todos a un mesmo tempo polo que temos que ir resolvendo estes problemas a través dun plan de actuacións nos que primamos os máis urxentes", dixo o rexedor.