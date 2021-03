Turismo de Marín traballa para renovar o certificado ambiental europeo

A concelleira de Turismo, Cristina Acuña, mantivo este luns unha reunión co representante da xestión do certificado ambiental EMAS, Juan Cánovas, e co coordinador de Limpeza do Concello de Marín, Francisco Cruceiras, coa finalidade de coñecer cales son as recomendacións que fai a entidade certificadora e cales son os obxectivos que procura o Concello nas praias de cara ao verán.

Por unha banda, o municipio ofrecerá datos de diversas cuestións relacionadas co medio ambiente que lle permitan ao EMAS facer a auditoría anual. Ademais, na reunión asegurouse que se terán en conta criterios de sustentabilidade de cara a posibles pregos que se realicen en materia de limpeza, mantemento, entre outros.

A concelleira explicou tamén que se está a traballar en como organizar este verán cuestións que se viron afectadas polas medidas sanitarias, como o uso de baños públicos.

Aínda sen saber cales serán as medidas que estean vixentes para aquela, a edil adianta que se procurará o xeito de facilitarlle aos establecementos de hostalaría costeiros que colaboraron o pasado ano co Concello material de limpeza e consumibles (como papel hixiénico).

No que respecta á praia de Portocelo, a concelleira espera que este verán poida ser unha realidade a zona de sombra que se preparará para persoas con discapacidade.