Sanxenxo despide por xubilación ao seu notario Jorge Cunha Rivas

O notario de Sanxenxo, Jorge Cunha Rivas, xubílase tras 35 anos de servizo. Esta mañá de venres pechou as portas do seu despacho situado na Rúa Madrid. O alcalde, Telmo Martín, e a tenente de alcalde, María Deza, quixeron agasallalo cunha figura da Madama, imaxe do municipio e agradecerlle os seus anos de traballo e dedicación no municipio.

Cunha Rivas realizou ao longo destes anos case 100.000 escrituras sen contar pólizas. Entre os documentos que levan a súa firma atópanse algúns que xa forman parte da historia do municipio como as compras por parte do Concello de Sanxenxo do Pazo de Quintáns, do porto deportivo de Sanxenxo, dos terreos de O Revel ou Punta Vicaño.

Estableceuse en Sanxenxo en 1986 despois de pasar por Albuñol (Selecta) e San Vicente de la Barquera (Cantabria), aínda que mantivo a súa residencia en Pontevedra asegura que "vivía aquí aínda que ía durmir a Pontevedra". Despídese da actividade cun gran recoñecemento e agarimo tanto por parte dos seus compañeiros de profesión como veciños do municipio. "Sempre tiven claro o meu papel do servizo ao cidadán e que cando a xente viña aquí e tiña un problema había que solucionalo", sinala.

A súa praza será ocupada en aproximadamente dous meses. "É unha praza moi cobizada, foron moitos os notarios de distintas partes de España que queren vir para Sanxenxo. O que veña terá que ter polo menos 25 ou 35 anos de experiencia", apunta Cunha Rivas.