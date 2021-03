A industria forestal galega reduciu a súa facturación un 17% con motivo da covid-19

A facturación da industria forestal galega descendeu un 17% ao longo do 2020, segundo indica o estudo realizado pola Escola de Enxeñaría Forestal e a Axencia Galega da Industria Forestal (Xera) para coñecer que efectos tivo a pandemia da covid-19 na súa actividade. As principais conclusións ás que chegaron son que "a industria forestal galega é un sector moderadamente resiliente" e conseguiu "recuperar o ritmo" nos dous últimos trimestres do ano.

O director da EE Forestal, Juan Picos, presentou este venres, no seminario desenvolvido a través do Campus Remoto da Universidade de Vigo, os resultados desta enquisa no seminario web Retos e expectativas da industria forestal galega, e destacou que o impacto da covid foi menor que o previsto polas empresas en maio de 2020. Este segundo estudo permitiu constatar tamén que "algunhas actividades sufriron importantes perdas de ingresos".

Durante o acto, o reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, destacou que se trata dun sector "moi importante" para o futuro de Galicia e salientou a importancia da "colaboración público-privada".

En comparación coa enquisa realizada en maio de 2020, Picos concluíu que aínda que o ano foi negativo, a situación "mellorou algo, sen esquecer que hai unha serie de empresas que a día de hoxe seguen a estar moi afectadas".

O director da EE Forestal tamén sinalou que o sector prevé unha "lixeira melloría" aínda que a diminución da demanda, os problemas en subministración, transporte, loxística, cobros e tesouraría seguen sendo as "principais ameazas".