Accidente laboral en Avenida Doutor Tourón ao caer o teito dun edificio en obras

Un operario que traballaba nun edificio que se atopa en obras na Avenida Doutor Tourón, no municipio de Vilagarcía de Arousa, resultaba ferido ao desprenderse o teito do inmoble no que realizaba a actividade laboral.

O accidente rexistrábase minutos antes das 16.00 horas deste venres 26 de marzo, segundo a información facilitada polo servizo de Emerxencias 112-Galicia. Ata o lugar desprazáronse profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para trasladar ao home, que presentaba feridas de diversa consideración, a un centro hospitalario.

Desde o 112 alertábase ao servizo municipal de Emerxencias do municipio, aos axentes da Policía Local e Nacional, ademais de alertar aos efectivos de Protección Civil de Vilagarcía.