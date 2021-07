Falecen dúas persoas, ambas de 88 anos, no Hospital Montecelo con covid-19

Hospital Montecelo © PontevedraViva

Unha muller de 88 anos e un home da mesma idade, diagnosticados por coronavirus, falecían nas últimas horas no Hospital Montecelo de Pontevedra, segundo o parte ofrecido pola Consellería de Sanidade este venres 30 de xullo.

As dúas vítimas presentaban enfermidades previas nos seus expedientes clínicos. Con estas dúas mortes, a cifra de persoas falecidas a partir do inicio do plan de continxencia ascende a 184.

Desde que comezaron a rexistrarse datos da evolución da pandemia, nesta área sanitaria de Pontevedra-O Salnés curánronse 15.748 pacientes que pasaron a enfermidade, 177 máis durante a última xornada.

A estas dúas mortes hai que sumar outra vítima con covid-19 en Galicia, comunicada este venres polas autoridades sanitarias. Trátase dunha muller, de 92 anos, que perdía a vida no Complexo Hospitalario da Coruña. Tamén contaba con patoloxías previas no seu historial médico.

No conxunto da comunidade, o número de decesos por esta enfermidade sitúase en 2.460 persoas. Desde que comezaron a detectarse casos, en Galicia curáronse 134.418 persoas, segundo os datos facilitados pola Consellería que dirixe Julio García Comesaña.