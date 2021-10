Alumnado do Toural de Vilaboa protagoniza un vídeo sobre acoso que chegará a colexios de toda España

O actor David Amor posa cos escolares do CPI O Toural (Vilaboa) que participaron no vídeo © PontevedraViva O delegado e a subdelegada do Goberno felicitan aos escolares do CPI O Toural (Vilaboa) que participaron no vídeo © Delegación del Gobierno / Daniel Santalla Gravación do vídeo no CPI O Toural (Vilaboa) © Productora Besando el Sapo

A Comandancia da Garda Civil en Pontevedra foi o escenario no que se presentou este martes o vídeo que se difundirá nas charlas que se imparten por gardas civís formadores do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas.

A curtametraxe foi gravada no Colexio Público Integrado O Toural de Vilaboa, coa participación de alumnos e profesores do centro. Unha ampla representación de todos eles asistiu a esta primeira proxección na compaña do actor David Amor, que interpreta o papel do pai dun adolescente que sofre acoso e malos tratos por parte dos seus compañeiros de colexio. O artista residente en Pontevedra participou desinteresadamente nesta peza audiovisual, do mesmo xeito que Xosé Antonio Touriñán e a actriz Cristina Maró.

No acto, ademais dos participantes no vídeo producido, tamén de modo desinteresado, por Besando el Sapo, participaron o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones; a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba; o xeneral xefe de Zona en Galicia da Garda Civil, Luís Francisco Rodríguez; o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil, Simón Venzal; e o deputado provincial Santos Héctor.

O delegado do Goberno en Galicia destacaba a importancia de que as charlas sobre acoso escolar e este vídeo cheguen aos colexios ante as preocupantes cifras que indican que o 44% dos estudantes de entre 7 e 14 anos foi vítima de acoso.

Tamén indicou que máis de 300 centros educativos galegos xa solicitaron participar este curso no Plan Director para a Mellora da Convivencia e a Seguridade dos Centros Educativos e as súas Contornas.

"Quero anunciarlles que esta película que hoxe presentamos aquí en Pontevedra incorpórase ao Plan Director nos centros escolares de Galicia e tamén en todos aqueles colexios e institutos de España que queiran participar no mesmo. Facémolo así pola súa calidade e pola mensaxe clara e contundente que envía á sociedade", explicou Miñones tras ver o vídeo.

O delegado do Goberno apuntaba a alta taxa de participación por parte dos escolares galegos nestas charlas e actividades de concienciación. En 2019 foron 4.000 actividades en 1.100 centros educativos galegos, o 80% do total, nas que participaron 133.000 membros da comunidade educativa, principalmente alumnado, pero tamén profesorado e familias. A Garda Civil e a Policía Nacional realizaron 14.500 vixilancias nos centros escolares.

José Miñones lembrou ademais que o bo uso as novas tecnoloxías é a temática máis habitual das actividades, seguida polo acoso escolar e a violencia de xénero. Outros temas habituais son o consumo de drogas ou alcol ou as bandas xuvenís.