Absolven un acusado de abusar sexualmente da súa sobriña menor de idade

A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) absolveu a un home acusado dun delito continuado e agravado de abuso sexual á súa sobriña menor de idade, que padece unha minusvalía do 42%.

Segundo informa o alto tribunal galego, con iso revoga a sentenza ditada por parte da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra en relación a uns feitos entre os anos 2016 e 2019 polos que foi condenado en instancia a dez anos e seis meses de prisión.

O tribunal considera que "non é factible construír o xuízo de autoría do acusado conforme un discurso sólido e expresivo do grao de certeza esixido para fundamentar a súa condena polo imputado delito".

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia discrepa da decisión da Audiencia Provincial que considerou que non era necesaria unha nova declaración da vítima no acto da vista oral. Para evitar unha nova revictimización da menor os maxistrados pontevedreses acudiron á declaración gravada polos especialistas do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Con todo, o TSXG sostén que a vítima tiña que declarar ou, polo menos, esa gravación tiña que reproducirse durante a vista en presenza das partes e o acusado para garantir o seu dereito de defensa.

Contra a sentenza cabe interpoñer recurso de casación ante a Sala Segunda do Tribunal Supremo.