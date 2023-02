As obras de rehabilitación do Pazo Emilia Pardo Bazán durarán case un ano e se licitarán en marzo

Visita de José Miñones y Telmo Martín al Pazo Emilia Pardo Bazán © Delegación do Goberno en Galicia Visita de José Miñones y Telmo Martín al Pazo Emilia Pardo Bazán © Delegación do Goberno en Galicia

Converter o inmoble nun edificio "eficiente, accesible e tecnolóxico". Con ese espírito vaise a impulsar a rehabilitación integral do Pazo Emilia Pardo Bazán, en Sanxenxo. Será cun proxecto valorado en 1,9 millóns de euros que será financiado con fondos europeos, que achegarán un total de 1,5 millóns.

Esta é unha das iniciativas que o Goberno central incluíu no seu programa de impulso á rehabilitación dos edificios públicos (PIREP) e que forma parte do plan de recuperación, transformación e resiliencia deseñado polo executivo de Pedro Sánchez tras a pandemia.

As instalacións do pazo vanse a mellorar substancialmente e estarán centradas no cambio de toda a envolvente térmica do edificio, segundo explicou Carlos Berride, director da obra, para reducir as emisións e mellorar a súa eficiencia enerxética.

Así, entre outras actuacións, estará a renovación da iluminación, a remodelación do patio de butacas, a nova climatización do espazo, o avance na accesibilidade universal, a substitución completa da cuberta ou diversas melloras tecnolóxicas.

No proxecto prevese a instalación de elementos de illamento acústico nas zonas da biblioteca, as salas de ensaio e a sala de música, cunha ampliación da funcionalidade destes e outros espazos. Ademais, exponse unha mellora de accesibilidade desde o centro urbano con estacións de recarga de coche eléctrico e aparcamentos para bicicletas e patinetes.

"Apoiando aos concellos chegamos á xente", destacou o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, que visitou este martes este equipamento para reforzar o "compromiso" do Goberno con Sanxenxo con un investimento "histórico" que cifrou en ata dez millóns de euros.

Estes cartos permitirán á vila activar actuacións "potentes" para modernizar o turismo, recuperar os espazos verdes, impulsar obras de saneamento ou avanzar na dixitalización.

Para completar esta actuación, o Concello deberá achegar outros 400.000 euros. As obras terán un prazo de execución que non chegará a un ano. Serán licitadas en marzo.

O alcalde, Telmo Martín, destacou que a reforma beneficiará aos numerosos usuarios que, de todas as idades, utilizan estas instalacións municipais.

O Pazo Emilia Pardo Bazán é o equipamento público con máis departamentos relacionados coa cultura e educación do municipio.

Alberga a biblioteca, a escola de música, a banda de música, o centro de arte, a área de animación sociocultural, educación de adultos e o departamento de orientación laboral.

Ademais do salón de actos, o edificio conta con salas polivalentes para o desenvolvemento de distintas actividades e un local de ensaio.