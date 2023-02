Marbella e Rever amenizarán en marzo a festa de San Gregorio de Raxó

Durante estes días, a comisión de Festas de Raxó traballa na elaboración final do programa de actividades da festividade de San Gregorio.

Desde a organización avanzan que a festa se iniciará o venres 10 de marzo con animación polas rúas da parroquia de Poio a cargo da batucada de Os Queimatasas e a actuación do Trío Azabache e Due discoteca móbil.

Durante a xornada do sábado 11, a charanga Mil9 encargarase de realizar un pasacalles. Pola noite chegarán os espectáculos musicais a cargo da orquestra Marbella e o grupo Rever.

Xa o domingo 12 celebrarase a misa solemne en honra de San Gregorio coa procesión, a continuación. Pola tarde, o público infantil será o protagonista da festa con Javi Solla.

Esta festas fixéronse moi populares no ano 2020 debido ao sorteo do xoguete sexual 'satisfyer', que provocou un gran balbordo na contorna. A irrupción do coronavirus provocou a suspensión das festas e a celebración en liña do ansiado sorteo.

Nesta ocasión, a comisión organizadora agradece a colaboración de casas comerciais, empresas, autónomos e veciñanza que colaboraron para organizar unha nova edición desta festa tradicional.