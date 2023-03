En busca e captura o sacerdote condenado a 32 anos de cárcere por abusar de seis menores

A Audiencia de Pontevedra ditou unha orde de busca e captura contra o sacerdote Segundo C.V., profesor de relixión no colexio Salesianos de Vigo, que foi condenado a 32 anos e medio de cárcere por abusar sexualmente de seis menores que estaban ao seu cargo.

Os abusos, que se produciron en 2019 cando os nenos tiñan quince anos, sucederon durante un campamento en Cambados (Pontevedra), nunha peregrinación a Santiago de Compostela e nunha asociación xuvenil de Vigo que dirixía o relixioso.

Segundo C.V., segundo confirma o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), non cumpriu o prazo "inaprazable" de tres días que a Audiencia de Pontevedra lle deu, nunha providencia ditada o pasado 23 de febreiro, para formalizar o seu ingreso voluntario en prisión.

Na orde de busca e captura, que foi remitida á congregación salesiana, o tribunal subliña que ningún centro penal notificou o ingreso en prisión do sacerdote, polo que resolve solicitar a "inmediata detención" do condenado.

A sentenza contra o relixioso, que foi condenado por sete delitos de abuso sexual, tres deles continuados, adquiriu firmeza o pasado mes de outubro, despois de que o TSXG rexeitase todos os recursos presentados polos avogados do acusado.

Eses recursos provocaron a paralización dos trámites de execución da sentenza, ditada en maio de 2022, unha medida que non se levantou ata seis meses despois, en novembro.

A sentenza contra Segundo C.V. reflicte que o sacerdote "aproveitou" a súa situación de superioridade, a confianza que os menores depositaran nel e a relación de amizade que lles unía, "que ía máis aló da de profesor-alumno", para abusar deles.

Para "conseguir satisfacer o seu desexo sexual", recolle a resolución xudicial, o relixioso actuaba sobre os menores en horas nocturnas, "cando o estado de alerta diminúe e o nivel de conciencia decrece", vencendo calquera "resistencia posible" das vítimas.

O fallo confirma que o relixioso executou actos sexuais sobre cada un dos menores consistentes, en todos os casos, en tocamentos nos órganos xenitais, normalmente por encima da roupa, aínda que, nalgunha ocasión, tamén por baixo.

Todas as vítimas narraron "con firmeza e de forma acorde á súa idade" o que lles ocorreu e o que viron respecto dos outros, segundo a sentenza, sendo "coherentes" e mostrando incluso un "sentimento de culpa" por non saber reaccionar nese instante.

As xuízas tamén apreciaron que os estudantes carecen de "motivación espuria, animadversión ou interese" en prexudicar ao acusado, ao que consideraban "o seu amigo ou o seu referente" e cos que todos eles mantiñan unha "boa relación".

"Os actos realizados non deixan lugar á dúbida, non só polo proceder subrepticio, aproveitando as horas nocturnas e o soño dos menores, senón polos actos de contido inequivocamente sexual", recalcaba a Audiencia na súa resolución.

Ademais dos 32 anos e medio de prisión, o tribunal impuxo ao acusado 36 anos de liberdade vixiada, a imposibilidade de traballar con menores durante 31 anos máis que a pena de cárcere e o pago dunha indemnización de 76.000 euros ao conxunto dos seis menores.