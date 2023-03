"A nosa voz, o noso espazo. Os nosos dereitos", lema da Deputación na "intensa" programación do 8 de Marzo

Presentación da programación da Deputación polo 8-M © PontevedraViva Presentación da programación da Deputación polo 8-M © PontevedraViva

A Deputación de Pontevedra presentou este mércores unha "intensa" programación en marzo con motivo do Día Internacional da Muller, o 8 de Marzo. O lema escollido para este ano "A nosa voz, o noso espazo. Os nosos dereitos".

A presidenta da administración provincial, Carmela Silva, explicou que "ante os novos/vellos ataques polos logros conseguidos polo feminismo, desde a Deputación de Pontevedra incrementamos os esforzos para reivindicar a nosa voz, o noso espazo, os nosos dereitos, en todos os ámbitos".

Esta programación xa arrincou no Pleno do pasado 24 de febreiro coa lectura do a Declaración institucional do 8M, que este ano foi redactada pola maxistrada do Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer.

Ademais o 28 febreiro celebrouse no Pazo provincial unha Mesa de debate sobre a "Conciliación na produción audiovisual, o reto silenciado pendente". E en colaboración con AGAPI tamén se presentou "Elas, produtoras executivas".

A Deputación tamén encargou 4.500 mochilas de tea conmemorativas do 8M que foron ilustradas polas artistas: Alba Casanova, A Bananeira e Heyjuddy.

O 1 de marzo, ás 20 horas, no salón de actos do Museo Marco de Vigo terá lugar a conferencia-coloquio "A loita dás mulleres da escrita".

O 3 de marzo colocaranse as lonas do Día Internacional da Muller nas sedes da Deputación en Pontevedra e Vigo. Tamén se inaugurará a exposición "Muller e sustentabilidade do mar", ás sete da tarde, na Casa dá Cultura de Riomaior, en Vilaboa. Trátase dunha mostra elaborada en colaboración coa Universidade de Vigo, co Consello da Cultura Galega e co Campus do Mar.

O 4 de marzo, ás dez da mañá, na sede da Deputación en Vigo desenvolverase unha formación en igualdade, coordinada por Chis Oliveira, Amada Traba, María Luisa Abad e Tatiana Retamozo, que consiste nunha serie de talleres en institutos e cursos para a mocidade interesada, que se repetirán ao longo de todo o mes. Leste mesmo 4 de marzo, ás 12 da mañá na Casa da Auga no concello das Neves, presentarase "Mulleres extramuros", un proxecto integral de interacción, intervención, creación e convivencia de artistas plásticas no rural que promove a arte contemporánea como ferramenta de cambio social.

O 7 de marzo, ás 12 da mañá, no Auditorio municipal do Grove terá lugar unha acción artística de Xelo Marx e Maya Marx, enmarcada no programa "Mulleres en acción. Violencia zero". Tamén está programada a entrega dos Premios Emilia Pardo Bazán, na Sede da Deputación en Vigo.

O acto central do 8M en Pontevedra, será ás once da mañá no Pazo provincial, cunha acción artística que leva por título "Alguén aquí?". Unha peza que tentará destacar o estado de alarma e reafirmar a urxencia de non baixar a garda, de renovar esforzos, de espertar máis conciencias, voces e espazos de intervención e de defensa dos dereitos das mulleres. Será un espectáculo da artista Carmen Quinteiro no que se combinan varias disciplinas.

En Vigo, o acto central será ás 17:30 horas na sede da Deputación, cunha inauguración conxunta das exposicións "A muller da miña vida", de Puri Díaz e "Dar alento", de Ofelia Cardo.

Ese mesmo 8 de marzo, ás sete da tarde, arrinca o ciclo de podcast "Ciencia en feminino" con charlas e mesas redondas telemáticas que se programan tamén para os días 15, 22 e 29 de marzo.

O 14 de marzo o Pazo provincial acollerá a entrega dos Premios "Cambiemos o Conto".

O 17 e o 18 de marzo, terá lugar o foro "As mulleres que opinan son perigosas" no Teatro Principal de Pontevedra

E o 20 de marzo, ás once da mañá en Pontevedra, entréganse os premios do concurso ‘O mellor xoguete do mundo’, no que participou o alumnado de 3º e 4º de Primaria da provincia deseñando un xoguete "orixinal, creativo, igualitario, non sexista e non violento". Mentres que na sede de Vigo, ás sete da tarde, entregaranse os Premios Mulleres Salgadas.

O 21 de marzo presentarase no Pazo Provincial o libro "Ti non sabes o que é ser escritora" e ao día seguinte, o 22 de marzo, será presentada a publicación "Precursoras dá Sustentabilidade e dá Axenda 2030", que recompila biografías de mulleres pioneiras,

O Castelo de Soutomaior acollerá o 30 de marzo o III Encontro Nacional de Políticas Públicas. Muller e Poder, dirixido por Rosa Cobo no marco da Escola de Igualdade María Vinyals.

Tamén se convocarán os premios literarios "Hai unha Voz 2023", aprobaranse as bases dunha nova edición do programa "Conectadas" e dos premios "Mulleres no foco".