Rescatan con hipotermia un home que caeu dun veleiro atracado

A Policía Local de Sanxenxo rescatou a un home que caeu a última hora da tarde do domingo dun veleiro atracado nun dos pantaláns máis próximos á praia de Panadeira.

Foi unha muller que se atopaba no parque a que alertou á Policía Local dos berros de auxilio procedentes do pantalán e ata alí desprazouse a patrulla.

O home estaba agarrado a un dos cabos, pero con gran parte do corpo baixo a auga.

Debido ao peso da roupa e as botas que levaba postas no momento da caída non era capaz de subir de novo ao veleiro.

O home foi desprazado en ambulancia a Montecelo con evidentes signos de hipotermia. Calcúlase que estivo uns 20 minutos na auga.